FEATHER AQUA JAPANは8月22日、ストレートヘアアイロン「FA-SHI24」2種を発売した。「FA-SHI24PBK」(ブラック)と「FA-SHI24PWH」(ホワイト)同商品は、プレートサイズ24mmのストレートヘアアイロンで、ホワイトの「FA-SHI24PWH」とブラックの「FA-SHI24PBK」を展開している。価格は各1万6,800円。プレートには、ナノシルクプレートを採用。耐熱接着剤、テフロンと炭素繊維層混合素材、耐熱接着剤の三層構造により、ダメージを抑えな