WOWOWは、今年でデビューから10周年を迎えたWEST.を特集する。10月26日に『WOWOW presents WEST. 10th Anniversary Live "W"』(19：00〜 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり)、11月に『Behind The Scenes - WEST. 10th Anniversary Live "W"』(放送日時未定※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり)を放送・配信する。今年でデビュー10周年を迎えたWEST.2014年のデビューから