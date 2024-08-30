有吉弘行と櫻井翔の番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系、毎週木曜22:00〜）が、8月29日に放送。重岡大毅​​（WEST.​​）が悪天候のなか過酷企画に挑戦した。自転車で上るのが不可能だと思われる急勾配の坂にママチャリで挑戦する企画​​「地獄坂ママチャリ」第9弾。今回は茨城県にある筑波山神社参道で、番組史上最大距離618m、勾配41%の「神の試練坂」と呼ばれる場所でロケを行った。この日は大