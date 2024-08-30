MADEINが、、Mnet Plusのファンプラットフォーム「Plus Chat」でChatサービスをオープンする。Chatサービスは、アーティストとファンが1対1のメッセンジャー形態で意思疎通できる購読サービスで、Mnet Plusがグローバルファンダムの利便性を高めるために開発したファンプラットフォーム「Plus Chat」の機能の一つだ。「Plus Chat」はMnet放送プログラムのグローバルストリーミングをはじめ、独占コンテンツ、投票など多様なインタ