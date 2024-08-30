北朝鮮が船の情報を一斉に削除です。IMO＝国際海事機関に登録された北朝鮮の海軍の艦船の情報がデータベースからすべて削除されたと、アメリカ政府系メディアが報じました。北朝鮮は今月、潜水艦の情報を一挙に登録したばかりでした。アメリカ政府系メディア「ボイス・オブ・アメリカ」によりますと、日本時間のきょう未明から、北朝鮮海軍の所属となっている180隻あまりの艦船の登録情報がIMOのデータベースから消えていると報じ