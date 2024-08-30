フジテレビの佐野瑞樹アナウンサー（52）が29日放送の同局「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。プライベートを明かして共演者が驚く場面があった。この日は「フジテレビアナウンス室全面協力！働くサラリーマンを徹底取材SP」と題して同局の伊藤利尋、山本賢太、上垣皓太朗の各アナウンサーと共に登場。事前取材のVTRでは進行役の杉原千尋アナが「佐野さん、結婚は2回…」と確認すると、佐野アナは「2回したこと