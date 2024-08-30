アメリカ大統領選挙の民主党候補となったハリス副大統領は29日、立候補表明後初めて、メディアのインタビューに応じ、大統領に選ばれた場合閣僚に共和党員を任命する意向を示しました。ハリス副大統領は、アメリカCNNテレビのインタビューの中で、「最も重要な決定を下す際、異なる意見や異なる経験を持つ人がテーブルに着くことが重要だ」と述べ、大統領に就任した際、閣僚に共和党員を起用する考えを示しました。また、国境政策