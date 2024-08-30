【ヤマトよ永遠に REBEL3199 第二章 赤日の出撃】 11月22日 公開予定 11月22日に上映開始となる映画「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第二章 赤日の出撃」について、特報第2弾が公開された。 「ヤマトよ永遠に REBEL3199」は、「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」から2年後を描くアニメ映画作品。第二章は新都湾岸部にデザリアムの巨大移動要塞「グランドリバース」が降着