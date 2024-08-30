JR西日本 JR西日本は30日、台風10号の影響による31日の運転計画を発表しました。（午後５時現在） ＜31日始発から運転を見合わせる線区＞・山陽線相生～福山間／新山口～下関間（福山～新山口間は始発から運転予定）・赤穂線播州赤穂～岡山間・伯備線岡山～上石見間（上石見～米子間は始発から運転予定）・瀬戸大橋線岡山～宇野・児島間・吉備線岡山～総社間