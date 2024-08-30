100万個のチェックボックスを世界中のユーザーと同時にクリックし合えるサイト「One Million Checkboxes」の作者であるノーレン・ロイヤリティ氏が、One Million Checkboxesを使用して創造性あふれる遊びをしていた若者を見つけたとブログに投稿しました。The secret inside One Million Checkboxes | eieio.gameshttps://eieio.games/essays/the-secret-in-one-million-checkboxes/One Million Checkboxesはその名の通り100万個の