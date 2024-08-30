◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス第１日（３０日、岐阜・ゴルフ５ＣみずなみＣ＝６５５９ヤード、パー７２）史上初めてジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１３）＝ゴルフ５／太陽自動車＝がツアー２戦目に参戦。１バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの６オーバー、７８で回り、弥勒がホールアウトした時点で最下位の１０８位に終わった。スタートは最高だった。午前７時２０分、晴れ