台風10号によるコンビニやスーパーへの影響です。セブンイレブンは、30日午前7時時点で九州全域と中国地域、四国地域の一部店舗、あわせておよそ1400店舗で一時休業しています。鹿児島県や宮崎県の店舗では、天候などが回復すれば順次、営業を再開する予定です。店舗への商品の配送については、九州地域の一部で見合わせています。ローソンは午前9時半時点で、九州地域のおよそ600店舗で一時休業しており、安全の確認などができた