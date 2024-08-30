俳優の生駒里奈が、きょう30日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10 2時間SP（後7：00〜後8：54）に出演し、竿燈まつりに挑戦する。【番組カット】スタジオには…大西流星＆齊藤なぎさ秋田出身で地元をこよなく愛する生駒は、10年来の親友であるオリエンタルラジオ・藤森慎吾とともに真夏の秋田を訪れる。2人は生駒のふるさと・秋田を盛り上げるため、東北三大祭りの1つ「竿燈まつり」に初参戦。5時間以上に及ぶ特訓を経て、特別