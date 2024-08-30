絵本『おなかのあかちゃん、もういいか～い？』（作 豪田トモ／絵 いけみやみな）が9月2日にポプラ社より刊行される。 【写真】赤ちゃんの成長を体感！絵本だからこそできる仕掛けとは？ 本書は「おこめ」サイズの小さな赤ちゃんがスイカサイズに成長し、生まれるまでを、フラップしかけで楽しく学べる絵本。著者は「うまれる」「こどもかいぎ」など、いのちや家族をテーマにしたドキュメンタリー映画を