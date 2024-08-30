マレーシア・アビエーション・グループ（MAG）は、グループ3社の供給量を2割削減した。マレーシア航空とファイアフライ、アマルのマレーシア国内線やASEAN、北アジア、オーストラリア、ニュージーランド、中国本土、南アジア、中東路線が対象となる。これにより、運航の安定性を高める。マレーシア航空は、年内に17機を導入する予定だったものの、サプライチェーンの混乱などにより、ボーイング737-8型機は13機中4機の導入にとどま