書籍『和のビーズ刺繡の粋を極めたコレクション 美しいビーズバッグの世界』を、2024年9月にグラフィック社より発売される。 【写真】華やかで美しいビーズバッグコレクションを多数紹介！ 戦後、日本が復興していく中で女性の社会進出が加速し、爆発的な人気となったビーズバッグ。その日本刺繡の技術をベースにした精緻な輝きは、「持ち歩く宝石」とも呼ばれたほど。本書では昭