コモディイイダ、楽天ペイメント、楽天Edyは、楽天Edyへのチャージ金額の10％を還元するキャンペーンを開始した。期間は8月31日まで。 コモディイイダの売上1000億円達成を記念して、総額1億ポイント（相当）を還元するキャンペーンとなる。 期間中に、コモディイイダの店舗に設置されているチャージ機で「コモディイイダEdy-楽天ポイントカード」へ1万円以上チャージすると、