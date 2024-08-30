◆秋季宮城県中部地予選２回戦仙台育英７―２仙台一（３０日・仙台市民球場）新チーム初戦を迎えた仙台育英は、仙台一に７―２で勝利し宮城県大会への切符をつかんだ。初回に１死三塁から３番・佐々木義恭左翼手（２年）のスクイズで先制すると、２死一、二塁では土屋璃空右翼手（２年）が左前適時打を放って２―０。２回もスクイズで１点を追加し、３―０とリードした。５回は３―２と迫られたが、６回に敵失で１点を追加