こども家庭庁は３０日、希望しても認可保育所などに入れない待機児童が、今年４月１日時点で前年より１１３人少ない２５６７人だったと発表した。１９９４年の調査開始以降最少で、全市区町村の８７・５％に当たる１５２４自治体で待機児童がゼロになった。少子化で未就学児が減少していることなどから、６年連続で過去最少を更新した。ピークだった２０１７年の２万６０８１人と比較すると、１０分の１以下となっている。認