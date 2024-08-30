パリ五輪柔道女子57キロ級で金メダルを獲得したカナダ代表の出口クリスタ（28）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。選手村について語った。大会期間中、選手らの生活拠点となる選手村。「パン屋さんがあって。焼きたてのフランスパンが食べられる。並んで食べておいしかった」と振り返った。「お金は払う？」と出演者から問われると「基本的には中では払わない。ネイルとかは有料だけど、安くやっ