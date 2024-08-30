自転車並みのスピードでゆっくり進む台風10号により、列島各地で冠水などの被害が出ています。29日夜に急きょ、東海道新幹線が全線で運転を取りやめたことで行き場を失う乗客が続出しました。【画像】宮崎市で竜巻とみられる突風…窓ガラスが粉々で室内も散乱「言葉が出ない」■静岡市と大分・豊後高田市 8月の観測史上最大の大雨視界が見えづらくなるほどの横殴りの雨。とめどなく吹き付ける強い風に、雨が波打っています。