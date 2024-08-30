[２９日 ロイター] - 米食品医薬品局（ＦＤＡ）は２９日、たばこ購入時に写真付きの身分証明書（ＩＤ）の提示が必要な年齢を従来の２７歳未満から３０歳未満に引き上げた。小売業者による年齢確認を義務付けた。たばこ自動販売機で扱う場合の規制も改めた。従来は１８歳未満の人がいたり、立ち入りが許可されたりしている場所を禁じていたが、その年齢を２１歳未満に引き上げた。米国では過去数年間にわたり、未成年者が電子た