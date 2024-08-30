Seher DareenKanjyik Ghosh[２９日 ロイター] - パイプライン運営の米ワンオーク（ＯＮＥＯＫ）は２８日夜、石油・天然ガスの輸送や処理などを手がけるエンリンク・ミッドストリームとメダリオン・ミッドストリームの２社を計５９億ドルで傘下に収めると発表した。米南部テキサス州と同ニューメキシコ州に広がる油田地帯パーミアン盆地と中西部ミッドコンチネント盆地での事業強化が狙い。買収手続きは今年第４・四半期の早