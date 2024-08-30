NCT・ジェヒョンが強烈な印象を与えた。【写真】ジェヒョン、“深Vネック”で白美肌見せジェヒョンのソロデビュー曲『Smoke』のパフォーマンスが初めて披露され、話題を集めている。ジェヒョンは8月29日に放送された音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演し、1stソロアルバムのタイトル曲『Smoke』を初披露した。（写真＝SMエンターテインメント）卓越したライブと余裕のあるパフォーマンス、ロマンチックな魅力でソロデビューを