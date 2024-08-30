ホンダ「タイプR」のエンジン搭載！走りを追求するクルマは世界にたくさんありますが、アリエル「アトム」もその中の1台です。同車は一体どのようなクルマなのでしょうか。ホンダ「タイプR」のエンジン搭載！アリエルは、イングランドのサマセット州クルーカーンにある自動車メーカー。【画像】超カッコイイ！ 新型「“2人乗り”スポーツカー」を画像で見る（21枚）比較的新しいメーカーで、設立されたのは1991年。当時