【ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.】 8月30日 発売 価格：4,730円 コトブキヤは、ニッパー「ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.」を8月30日に発売した。価格は4,730円。コトブキヤショップ限定品で、コトブキヤオンラインショップでは9月2日より出荷を開始する。 本製品はゴッドハンドとコラボし