気象台は、午後0時44分に、大雨警報（土砂災害）を上野原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山梨県・上野原市に発表東部・富士五湖では、31日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上野原市□大雨警報【発表】・土砂災害31日明け方にかけて警戒