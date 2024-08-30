クルマ情報メディア「グーネット」を展開する株式会社プロトコーポレーション（本社：名古屋市中区、代表取締役社長 神谷 健司）は30日、お笑いコンビ博多華丸・大吉と女優の郄橋ひかるが出演する新テレビCMを31日から順次全国で公開すると発表した。また、30日よりCM動画をウェブにて公開。同日公開のインタビュー動画では、撮影時のエピソードや車選びのポイントに加え、CMを見た方へのメッセージが語られている。21