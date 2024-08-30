タレントの坂下千里子（48）が29日、自身のインスタグラムを更新。ペアルックの“偽夫婦”ショットを公開した。【写真・動画】大物芸人とペアルックの「偽夫婦」ショット公開の坂下千里子坂下は「偽夫婦」とつづり、写真と動画をアップ。お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（53）と、グリーン×ホワイトのテニスウェア姿が「#たまたま #偶然 #ペアルック #ペアコーデ」だったと紹介した。この投稿に「あら、お似合いじゃな