ゆっくりとした速度で日本列島を横断中の台風10号の影響で、各地で週末に予定されていたスポーツイベントの中止や延期が続々と発表された。プロ野球は30日に阪神―巨人（甲子園）の中止が発表され、セ・リーグは同日の3試合全てが中止。JリーグはJ1の磐田―横浜（ヤマハ）、名古屋―新潟（豊田ス）、C大阪―G大阪（ヨドコウ）など31日に予定していた5試合の中止を発表した。30日午後2時30分現在、主な中止・順延などの発表は以下