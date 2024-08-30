◇インターリーグドジャース−オリオールズ（2024年8月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が29日（日本時間30日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席まで中飛、見逃し三振、中飛、中飛に打ち取られた。大谷は第3打席まで無安打も、ドジャース打線は2回にテイラーが先制適時打。4回には無死二、三塁から三塁手の頭を高いバウンドで越える2点適時二塁打を放つと、ベッツ、ロハスも