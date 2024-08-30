パリ五輪の卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（24）が29日、母校の山梨県中央市立田富北小学校を訪れた。拍手で出迎えた児童らに「皆さんの応援が力になりました」と感謝を述べた。中央市役所を訪問し望月智市長（中央）らから歓迎を受ける平野美宇選手=2024年8月29日、山梨県中央市、米沢信義撮影平野選手は市内で卓球教室を開く母親の真理子さんのもとで3歳から卓球を始め、田富北小を2013年に卒業。中学進学と