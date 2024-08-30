短編映画『The Chicken』、コンサートドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』を手がけた新鋭・空音央監督の長編劇映画デビュー作『HAPPYEND』より、濱口竜介監督のコメント入り90秒本予告と場面写真11点が解禁された。【動画】濱口竜介監督コメントも！『HAPPYEND』90秒本予告本作の舞台は決して遠くないXX年後の日本。今の世の中と地続きでリアリティーのある未来を、独特なサウンドと圧倒的にエモーショナルな映