LIFULLは8月26日、「おとり物件の実態調査」の結果を発表した。調査は2024年8月1日〜8月3日、1年以内に不動産ポータルサイトで賃貸物件を探したことがある、18〜44歳の男女1,100名を対象にインターネットで行われた。○1,100人に聞いた「おとり物件の実態調査」「申込できない物件(おとり物件)」に遭遇した人は67.6%と非常に高い割合になった。また、物件が募集終了していることを知るタイミングは81.6%が「物件の問い合わせをした