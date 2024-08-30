台風１０号の影響により３０日の阪神―巨人戦（甲子園）が中止となった。代替試合は９月２３日午後２時から行われる。甲子園の天候は昼時点では晴れているものの、公共交通機関の計画運休などが相次いでおり、観客の足にも大きな影響が出ていた。前日２９日にＤｅＮＡ―阪神戦（横浜）、ヤクルト―巨人戦（神宮）がそれぞれ中止となり、両チームは急いで大阪へと移動した。だが雨のため午後４時過ぎに静岡―掛川間で東海道