Ernest Scheyder[２９日 ロイター] - バイデン米政権は、重要鉱物の国内生産拡充やエネルギー移行促進に向け、鉱物企業がエネルギー省の融資制度を活用できる仕組みを導入した。共和党大統領候補のトランプ前大統領が返り咲けば、その制度が利用できなくなるのではないかとの警戒感が広がり、米国の関連企業や電池リサイクル業者が来年１月までに融資を獲得しようと大急ぎで作業を進めている。今年に入ってリチウムやニッケル