⽇本史上初のサメ映画特化型の映画祭「第⼀回東京国際サメ映画祭」のオープニング作品として上映され、「第⼀回東京国際サメ映画祭 後夜祭」にて審査員賞を受賞した映画『エア・ロック 海底緊急避難所』が大ヒット上映中です。本作は、⾼度2万フィート、⼤型旅客機による南国リゾート旅⾏のはずが恐怖の海底サバイバル・ツアーに急転直下する“詰み系”スリラー映画。州知事の娘・エヴァは恋&