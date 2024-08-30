三菱ＵＦＪ銀行は３０日、日本取引所グループ（ＪＰＸ）傘下の東京商品取引所が運営する電力先物市場に参入すると発表した。大手銀行が電力先物市場の取引資格を取得するのは初めて。１０月から顧客の注文を受託して取引を行う予定。先物市場の活性化につながることが期待される。