台風10号は30日朝大分県内に最接近し、午前11時45分時点では県内を通過した見込みです。 台風10号は午前11時の推定で国東市付近をゆっくりとした速さで北東に進んでいるものとみられます。暴風域はなくなり午前11時45分時点では県内を通過した見込みです。 各地で住宅などの浸水や土砂崩れが相次いでいます。 県によりますと、30日午前7時の時点で、県内ではけが人が2人、4つの市で床上・床下浸水があわせて73軒となっています