【AFP＝時事】24-25スペイン1部リーグは29日、第3節の試合が行われ、昨季王者レアル・マドリード（Real Madrid）は1‐1でラス・パルマス（UD Las Palmas）と引き分けた。レアルは試合開始5分、アルベルト・モレイロ（Alberto Moleiro）にゴールを許し、リードを奪われて前半を終えたが、69分にビニシウス・ジュニオール（Vinicius Junior）がPKから同点弾を決めて今季初黒星を免れた。これでレアルは今季リーグ戦2度目の引き分