■最後は佐久間が座り込んで両手をあげ、その後ろで宮舘も同じように両手をあげる…という謎のポーズ！？も 【動画】宮舘涼太＆佐久間大介がスキルを披露「EMPIRE」ダンスビデオ Snow Manグループ公式TikTokで、宮舘涼太と佐久間大介の「EMPIRE」ダンスビデオが公開された。 Snow Manは10月30日に4thアルバム『RAYS』をリリース予定。そのリードトラック「EMPIRE」のMVはスペイン・バルセロナで撮影さ