百貨店の業務を妨害したとして、警視庁は３０日、東京都文京区、飲食店従業員の男（３１）を威力業務妨害容疑で逮捕したと発表した。逮捕は２９日。発表によると、男は７月１５日夕、豊島区の百貨店に「爆弾仕掛けるぞ」と電話をかけ、従業員に不審物を探させるなどして業務を妨害した疑い。「業務を妨害するつもりはなかった」と容疑を否認している。男は同１４日に百貨店でプラスチック容器入りの生ウニを購入。事件当日に