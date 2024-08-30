伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦（主催：新聞三社連合、日本将棋連盟）は予選が進行中。８月29日（木）には計４局が行われました。このうち東京・将棋会館で行われた第２ブロックの佐藤康光九段―中村太地八段戦は143手で佐藤九段が勝利。二転三転の終盤を乗り切り予選突破に向け好スタートを切りました。○王位戦予選の幕開け本予選は20名程度からなるトーナメントを勝ち抜いた８名が挑戦者決定リーグに進むもの。両対局者は枠抜