京樽が展開する「回転寿司みさき(旧：海鮮三崎港)」は、“特製赤シャリ”で食べる「得ネタ本まぐろ中とろ」を110円(税込)にて、9月1日から10日間限定で販売する。関東を中心に70店舗以上を展開する「回転寿司みさき」では、2年以上熟成させた酒粕を使用した赤酢を合わせた“特製赤シャリ”で寿司を提供している。90品以上の定番メニューに加え、期間限定のフェアや週替りで登場するお得な商品など、いつ来ても楽しめる寿司を多数用