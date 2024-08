電通は8月30日、Shopping for Goodプロジェクト推進委員会の1社として、日常の買いものを通じて社会をよくしていくプロジェクト「お買いいもの〜It's Shopping for Good.〜」の第3弾を9月1日から9月30日の期間で全国約3500店舗で実施することを発表した。お買いいもの〜It's Shopping for Good.〜 ○「お買いいもの〜It's Shopping for Good.〜」の概要同プロジェクトでは、生産と消費の効率化が優先される経済システムから、「消