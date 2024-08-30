ドミノ・ピザ ジャパン（東京都品川区）の宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、8月30日から期間限定で、“従業員の推し”5商品を39％オフで楽しめる「ドミノの8月サンキュー（39）セール」を実施します。「ドミノの8月サンキュー（39）セール」は、夏休み期間中の多数の利用に感謝の気持ちを込めて実施。バラエティー番組「ジョブチューン」（TBS系、毎週土曜午後8時）の人気企画で超一流ピザ職人が絶賛したメニューを含むピザ