ソニーマーケティングは、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」第2弾のコラボモデルとして、限定デザインのイヤフォン「WF-1000XM5」との注文受付を8月30日から開始する。価格は43,800円。第1弾のコラボウォークマンとのセットも用意している。商品の発送は9月20日以降順次実施。ソニーストア直営店舗での特別イベントも開催する。 また、WF-1000XM5(海外仕様：オーバーシーズモデル)も