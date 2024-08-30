【ロサンゼルス時事】米女子ゴルフのＦＭ選手権は２９日、マサチューセッツ州ノートンのＴＰＣボストン（パー７２）で第１ラウンドが行われたが、一部選手がホールアウトできず日没サスペンデッドになった。吉田優利が４バーディー、１ボギーの６９で暫定２位の好発進となった。畑岡奈紗は７０で暫定１０位につけ、勝みなみが７３。笹生優花、西郷真央、西村優菜は７６と出遅れた。暫定首位は６８で回ったマリーナ・アレックス