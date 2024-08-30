台風の接近により県内は気温が上がり、すでに猛暑日となったところもあります。一方、31日以降は警報級の大雨のおそれがあり警戒が必要です。台風10号の接近による南風の影響で県内は各地で気温が上がっています。午前11時20分現在の気温は上越市高田で35.5℃、三条市で34.7℃などとなっています。また、予想最高気温は上越市高田で36℃、長岡市で35℃など、各地で猛暑日となる見込みです。一方、台風10号は大分県付近を東よりに進