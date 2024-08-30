きょう（２０２４年８月３０日）未明、ＪＲ北海道では落雷の影響で信号装置に不具合が起こるトラブルがあり、始発から特急列車など３３本が運休しました。ＪＲ北海道によりますと、千歳線のサッポロビール庭園駅で３０日午前４時前、落雷によって駅構内にある信号装置に不具合が起きたということです。この影響で、札幌と函館を結ぶ特急北斗１号などを含む特急５本と、千歳線と学園都市線で快速エアポートを含む普通列